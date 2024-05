Karnevalszug 2025 in Korschenbroich So lautet das Motto beim Karnevalsumzug 2025

Zum ersten Vortreffen zur Wiederbelebung des Korschenbroicher Karnevalsumzuges waren 31 Personen in die Clubräume der Sportfreunde Neersbroich gekommen. Wie Udo Koch, zweiter Vorsitzender des neu gegründeten Vereins „IG-Käfer-fleech!“ mitteilt, sei zunächst das Konzept der geplanten Zeltveranstaltungen an Karneval, mit deren Hilfe der Zug finanziert werden soll, vorgestellt worden. Alle seien sich einig gewesen, dass in den vergangenen Jahren ein Karnevalstreiben in Korschenbroich stark vermisst wurde.