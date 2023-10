Unfall in Kleinenbroich Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Bei einem Unfall in Kleinenbroich am Montag, 9. Oktober, gegen 17 Uhr wurde nach Angaben der Polizei ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilt, fuhr ein 39-jähriger Mann aus Korschenbroich mit dem Pkw von der Landstraße 381 kommend auf der Kreisstraße 35 in Richtung Von-Stauffenberg-Straße. Hinter ihm fuhr ein 32-jähriger Mann aus Mönchengladbach mit dem Krad auf der Kreisstraße 35 in dieselbe Richtung.