Unfall in Korschenbroich Motorradfahrer schwer verletzt

Der Unfall ereigente sich am Sonntag, 14. Mai, gegen 16.20 Uhr im Kreuzungsbereich der Landstraße 361 / Kreisstraße 8. Ein 75-jähriger Kölner befuhr mit seinem Pkw die Landstraße aus Fahrtrichtung Lüttenglehn kommend in Richtung Glehn. Der 42-jährige Motorradfahrer aus Mönchengladbach beabsichtigte die Straße aus Fahrtrichtung Mönchengladbach in Richtung Grevenbroich zu passieren. Auf der Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß. Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.