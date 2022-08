Lesung mit Mona Ameziane in Korschenbroich : Über Alltagsrassismus und das Leben in zwei Kulturen

Mona Ameziane spricht im Gymnasium in Korschenbroich vor über 200 Schülern. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Bei ihrer Lesung im Korschenbroicher Gymnasium sprach die junge Autorin über ihr Herkunftsland Marokko. Was sie dort erlebte, verarbeitete sie in ihrem Buch „Auf Basidis Dach“.

Seit 2017 moderiert Mona Ameziane die Büchersendung 1Live Stories, spricht mit Autorinnen und Autoren und muss beruflich sehr viel lesen. Irgendwann kam sie auf die Idee, selber ein Buch zu schreiben. Es heißt „Auf Basidis Dach“ und schaffte es auf die Spiegel-Bestsellerliste. Die 28-Jährige stellte dieses Buch jetzt rund 220 Schülerinnen und Schülern der Stufen Q 1 und Q 2 in der Aula des Gymnasiums vor.

Dass sich das Buch so gut verkauft, liegt vielleicht an der Botschaft, die die junge Autorin hat: Sie nimmt die Leserinnen und Leser an die Hand und zeigt ihnen Marokko, wie man es als Tourist nie erleben würde. Und sie schreibt, wie es ist, zwei ziemlich unterschiedlichen Kulturen anzugehören.

Zwischendurch streift sie auch andere Themen wie zum Beispiel den Alltagsrassismus. Mona Ameziane fühlt sich nicht hin- und hergerissen zwischen zwei Kulturen, zwischen zwei Religionen. Es klingt zwar so, als sei dies nicht immer so gewesen, aber mittlerweile steht für sie fest: „Es hat sehr viele schöne Seiten, in zwei Ländern zu Hause zu sein, zwei Muttersprachen zu haben. Und sie fügt hinzu: „Ich bin ein Gemisch, und das ist gut.“

Die Autorin, die mit einem Deutschen verheiratet ist, verrät unter anderem, dass ihre Großmutter väterlicherseits erst im fortgeschrittenen Alter Lesen und Schreiben gelernt hat. Und sie entführt die Leser in die Altstadt von Fès mit ihren Geräuschen und Gerüchen: „Sie lässt niemanden kalt, auch mich nicht.“ Auf Basidis Dach macht die Autorin eine Erfahrung der besonderen Art: Da wird ein Schaf geopfert, es fließt sehr viel Blut. Später wird das tote Tier mit einer Luftpumpe aufgebläht, damit man ihm das Fell leichter abziehen kann.