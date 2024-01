Konzerte im Kampfkunstzentrum in Korschenbroich Mönchengladbacher Bands treten im Dojo Sandokan auf

Normalerweise geben im großen Spiegelsaal des Kampfkunstzentrum Dojo Sandokan Träger der grünen oder schwarzen Gürtel in ihren weißen Karate-Anzügen den Ton an. Am Samstag, 27. Januar, ist das anders. Dann treten um 20 Uhr die Musiker der beiden Mönchengladbacher Bands „Hier geht was“ und „Bebber Basement“ auf.