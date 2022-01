Korschenbroich liest : Gisela Steinhauer liest Episoden aus ihrem Buch vor

Moderatorin Gisela Steinhauer stellt in der Reihe „Korschenbroich liest“ ihr Buch vor. Foto: Thomas Brill/Westend-Verlag/Thomas Brill

Korschenbroich Aus dem Radio ist vielen ihre Stimme bekannt: Gisela Steinhauer. Die in Aachen geborene Moderatorin hat nun ihr erstes Buch veröffentlicht. Dieses stellt sie in der Reihe „Korschenbroich liest“ am Samstag, 22. Januar, ab 15.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Andreas, Kirchplatz 2a, vor.

Karten zum Preis von zehn Euro gibt es in der Buchhandlung Barbers. Für Besucher gilt die 2G-Regel.