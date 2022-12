Ausstellung im Kulturbahnhof Korschenbroich Modelleisenbahn-Ausstellung im ehemaligen Bahnhof

Reiner Schwalm ist einer der Rheydter Modellbahnfreunde. Von ihm erfuhren die Besuchern, dass hier die Spur 0 gilt, alles steht und fährt im Verhältnis 1:45. Letzte Korrekturarbeiten wurden vorgenommen, als bereits die ersten interessierten Gäste durch den Kulturbahnhof schlenderten. Schwalm wies auf die vielen Attraktionen hin. Alles andere als selbstverständlich: Die Gebäude sind alle in Eigenregie entstanden. Und sie sind komplett ausgestattet. Die Figuren bestehen zum Teil aus Zinn und sind von den Modellbahnfreunden angemalt worden. Die Detailverliebtheit ist enorm. Sogar die Tauben auf dem Dach sind in dem Miniaturverhältnis und so winzig, dass man eine Brille dabei haben sollte, um sie überhaupt erkennen zu können. Dasselbe gilt für die Blindschleiche.