Historischer Kern Korschenbroichs : Modell zeigt Ortszentrum vor dem Krieg

Korschenbroich Auf einem 1,2 Tonnen schweren Sockel soll der historische Korschenbroicher Ortskern entstehen, modelliert aus Wachs und Ton. Das Stadtteil-Modell soll im Zentrum aufgestellt werden und einen Vergleich liefern zwischen gestern und heute.

Eine Luftaufnahme vom Korschenbroicher Ortskern in den 1960er Jahren brachte Bürgermeister Marc Venten auf eine Idee. „Es war interessant zu sehen, was es damals schon gab und was seitdem alles dazugekommen ist. Da dachte ich, dass es sehr spannend sein müsste, zu erfahren, wie das Korschenbroicher Zentrum vor dem Zweiten Weltkrieg ausgesehen hat. Deswegen kam mir aufgrund einiger Beispiele aus anderen Städten der Gedanke, dieses alte Stadtbild zu visualisieren“, sagt Venten. Aus dieser Idee ist mittlerweile ein ernsthaftes Projekt geworden: Demnächst wird in Korschenbroich ein etwa ein Quadratmeter großes Stadtteil-Modell auf einem Basaltsockel im Ortszentrum stehen.

Spenden Wer sich an der Finanzierung beteiligen möchte, kann sich an den Verein „Korschenbroich – Unsere Heimat“ wenden. Informationen und Ansprechpartner gibt es unter www.korschenbroich-unsere-heimat.de.

„Das Stadtbild wird mit einem speziellen Modelliermaterial aus Ton und Wachs im Grunde aus dem Basaltsockel herauswachsen“, erklärt Stephanie Hermes. Damit lässt sich Alt-Korschenbroich nicht nur anschauen, sondern auch erfühlen. „Ich werde nun zunächst viel in Korschenbroich unterwegs sein und mir die Gebäude genau ansehen, denn alles soll so detailliert wie möglich entstehen“, sagt Hermes. Erste Skizzen hat sie bereits entworfen, zudem gibt es zur Anschauung ein Modell im Miniaturformat. Als erste Orientierung dient Hermes eine Luftaufnahme der Royal Airforce aus dem Jahr 1945. Zudem stellt ihr Thoren 200 historische Fotos zur Verfügung.

Was letztlich auf dem etwa 90 mal 110 Zentimeter großen Modell alles zu sehen sein wird, ist noch nicht klar. Aber alle relevanten Gebäude wie der Kuhlenhof, das Hannenhaus, das alte Krankenhaus oder das alte Pastorat werden auf jeden Fall einbezogen. Im Zentrum wird die Kirche stehen, deren Turm im Modell bei einem Maßstab von 1:600 etwa 15 Zentimeter hoch sein wird. Der 1,2 Tonnen schwere Sockel, bereits ausgesucht in einem Steinbruch in Mendig, wird eine Höhe von etwa 75 Zentimetern haben, so dass auch Rollstuhlfahrer einen guten Blick auf das Modell haben, dass am Ende in einer Gießerei einen Bronze-Überzug erhält.