Bei Edeka in Korschenbroich : Mobiles Impfangebot mit Biontech/Pfizer und Johnson&Johnson

Impfberechtigt sind alle Einwohner Nordrhein-Westfalens ab zwölf Jahren.(Symbolbild) Foto: dpa/Christian Charisius

Korschenbroich Am Donnerstag, 30. September, bietet das Impfzentrum Rhein-Kreis Neuss von 14 bis 19 Uhr ein mobiles Impfangebot in Korschenbroich an. Wo genau und was Sie dafür benötigen.

Ohne Anmeldung können Sie sich am Donnerstag, 30. September, auf dem Edeka-Parkplatz in Korschenbroich (Matthias-Hoeren-Platz 1) impfen lassen.

Impfberechtigt sind alle Einwohner Nordrhein-Westfalens ab 12 Jahren. Der Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem für eine vollständige Immunisierung eine einmalige Impfung ausreicht, ist ab 18 Jahren zugelassen. Es ist auch möglich vor Ort eine Zweitimpfung mit Biontech/Pfizer zu erhalten, zum Beispiel nach einer Erst-Impfung mit AstraZeneca. Eine einmalige Impfung von Genesenen nach Covid-19-Infektion ist ebenfalls möglich.

Impfwillige müssen lediglich ihren Lichtbildausweis mitbringen. Zudem soll möglichst der ausgefüllte Anamnese- und Einwilligungsbogen für einen mRNA-Impfstoff (Biontech/Pfizer) oder einen Vektor-Impfstoff (Johnson & Johnson) und – sofern vorhanden – ein Impfausweis vorgelegt werden. Die Unterlagen sind online unter www.rhein-kreis-neuss.de/impfzentrum verfügbar, können aber auch vor Ort ausgefüllt werden. Darüber hinaus ist bei Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren die Einwilligung eines Sorgeberechtigten nötig.

Auf der Homepage des Kreises findet sich unter www.rhein-kreis-neuss.de/coronaimpfung eine ständig aktualisierte Übersicht über alle mobilen Impfangebote.

(NGZ)