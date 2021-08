Bei Edeka in Korschenbroich : Mobiles Impfangebot mit Biontech/Pfizer und Johnson&Johnson

Unter www.rhein-kreis-neuss.de/coronaimpfung eine ständig aktualisierte Übersicht über alle mobilen Impfangebote.(Symbolbild) Foto: dpa/Philipp Schulze

Korschenbroich Am Donnerstag, 19. August, bietet das Impfzentrum Rhein-Kreis Neuss von 14 bis 19 Uhr ein mobiles Impfangebot auf dem Edeka-Parkplatz in Korschenbroich (Matthias-Hoeren-Platz 1). Was sie sonst wissen müssen.

Impfberechtigt sind alle Einwohner Nordrhein-Westfalens ab 16 Jahren. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Der Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem für eine vollständige Immunisierung eine einmalige Impfung ausreicht, ist ab 18 Jahren zugelassen. Es ist auch möglich vor Ort eine Zweitimpfung mit Biontech/Pfizer zu erhalten, zum Beispiel nach einer Erst-Impfung mit AstraZeneca. Eine einmalige Impfung von Genesenen nach Covid-19-Infektion ist ebenfalls möglich.

Impfwillige müssen lediglich ihren Lichtbildausweis mitbringen. Zudem soll möglichst der ausgefüllte Anamnese- und Einwilligungsbogen für einen mRNA-Impfstoff (Biontech/Pfizer) oder einen Vektor-Impfstoff (Johnson & Johnson) und – sofern vorhanden – ein Impfausweis vorgelegt werden. Die Unterlagen sind online unter www.rhein-kreis-neuss.de/impfzentrum verfügbar, können aber auch vor Ort ausgefüllt werden

Auf der Homepage des Kreises findet sich unter www.rhein-kreis-neuss.de/coronaimpfung eine ständig aktualisierte Übersicht über alle mobilen Impfangebote.

