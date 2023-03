Mitmachzirkus-Projekt in Herrenshoff Spektakuläre Zirkusshow der Herrenshoffer Schüler

Unterm Sternenhimmel im dicht besetzten Zirkuszelt der Familie Casselly herrschte erwartungsfrohe Spannung. Die entlud sich zum Auftritt von 100 kleinen Artisten in jubelnden Willkommensapplaus. An vier Vormittagen hatten die rund 200 Schüler der GGS Herrenshoff im Mitmachzirkus geprobt, um anschließend zu zwei Galavorstellungen in insgesamt acht circensischen Disziplinen zu glänzen.