Im Alten Bahnhof in Kleinenbroich Mitgliederehrungen beim Neujahrsempfang der SPD

Für die gesamtpolitische Lage betonte er, dass der Ukraine nur gemeinschaftlich geholfen werden könne. In der Arbeit vor Ort müssten die negativen Folgen für die Bevölkerung möglichst gering gehalten werden. Schramke hob die Notwendigkeit von bezahlbarem Wohnraum hervor. Sein besonderer Dank ging an Albert Richter, ohne den es zwölf neue Wohnungen beim Haus Tabita nicht gegeben hätte. Zum Klimaschutzziel 2030 mahnte Schramke, dass dadurch Menschen mit geringen Einkünften nicht in Not geraten dürften.