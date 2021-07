Handel und Gastronomie in Korschenbroich : #41352 – Ein Hashtag wirbt für die Stadt

Handel und Gastronomie in Korschenbroich

Korschenbroich Mit der Kampagne „#41352“ werben jetzt Handel, Gastronomie und Dienstleister aus dem Stadtgebiet und versichern: „Mein Herz schlägt für Korschenbroich.“ Das Symbol der Aktion ist juristisch geschützt.

Was hat Korschenbroich, was andere Städte nicht haben? Wofür steht die Stadt? Bei der Suche nach Antworten wurden Stadtverwaltung, Einzelhändler und Gastronomen schnell fündig. Die Antworten sind jetzt vereint unter einem Slogan „Mein Herz schlägt für Korschenbroich“ und einem markanten, einmaligen Markenzeichen „#41352“. Einmalig ist es aus zwei Gründen: zum einen, weil das Rautezeichen ein Herz in der Mitte trägt, und zum anderen, weil die Postleitzahl das gesamte Stadtgebiet umfasst.