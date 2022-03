Helmut Gote in Korschenbroich : Mit Koch auf den Spuren von Kaffee

Helmut Gote in Korschenbroich

Korschenbroich Der aus dem Radio bekannte Koch Helmut Gote kommt nach Korschenbroich. In der Aula des Gymnasiums gibt er eine Lesung zu seinen Genuss-Erlebnisreisen.

Wenn der Koch Helmut Gote im Radio ins kulinarische Schwärmen gerät, läuft seinen Zuhörern schnell einmal das Wasser im Mund zusammen. Denn das ist sein Merkmal: Gut kochen zu können und über Kochkunst sowie kulinarische Köstlichkeiten so begeisternd zu erzählen, dass man ihm an jeden Kochtopf folgen würde.

Wer das live erleben möchte, hat dazu am Freitag, 25. März, in Korschenbroich Gelegenheit: Um 19.30 Uhr gastiert Helmut Gote auf Einladung des Vereins „Korschenbroich liest“ mit einem exklusiven Programmabend in der Aula des Korschenbroicher Gymnasiums. Im Gepäck hat er dabei Bilder und Geschichten von seinen jüngsten kulinarischen Entdeckungsreisen unter anderem auf den Spuren von Pfeffer, Kaffee und Kakao.