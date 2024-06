Serie in Korschenbroich Mit dem Bau der Maternus-Kapelle wurde ein Gelöbnis erfüllt

Anlass für die Errichtung der Maternus-Kapelle war die Erfüllung eines Gelöbnisses. In dem von Alfred Hunold und Hermann Knabben 2011 herausgegebenen Bildband „Wegmarken des Glaubens“ wird von einer Viehseuche im Jahr 1850 berichtet. In Kleinenbroich sollen ihr 40 Tiere zum Opfer gefallen sein. Während der Seuche hätten die Menschen den heiligen Maternus als ihren zweiten Pfarrpatron inbrünstig um die Beendigung der Seuche angefleht. 1851 errichteten sie aus Dankbarkeit die Kapelle, die noch im gleichen Jahr geweiht wurde. Die Inschrift auf dem hölzernen Aufsatz oberhalb der gemauerten Altarplatte ist dem „Patron in der Ruhr und ansteckenden Krankheiten und Viehseuchen“ gewidmet. Eine in der Kapelle aufgestellte Statue des Heiligen wurde 1960 gestohlen.