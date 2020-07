Kleinenbroicher Seniorin bestohlen : Corona-Betrüger ergaunern sich fünfstellige Summe

Korschenbroich Am Samstag erhielt eine Kleinenbroicher Seniorin einen verhängnisvollen Anruf. Ihr Sohn sei an Covid-19 erkrankt und bräuchte einen hohen Geldbetrag für die Behandlung. Zu Spät bemerkt sie die Täuschung.

Die Frau erhielt am Donnerstag gegen 9.15 Uhr einen Anruf ihres angeblichen Sohns. Dieser behauptete, dass er mit einer Corona-Infektion in einem Düsseldorfer Krankenhaus liege. Das Medikament, das ihm helfe könne, sei jedoch sehr teuer. Er benötige dringend Bargeld. In Sorge um ihren Sohn hob die Seniorin Geld von ihrer Bank ab und packte es in eine Plastikdose, die ein ihr angekündigter „Kurier“ bereits eine Stunde nach dem Anruf, gegen 10.15 Uhr, an der Nordstraße entgegennahm. Dieser entfernte sich daraufhin zu Fuß in Richtung der Straße „Auf den Kempen“.