Gesundes Misstrauen schützte : Betrügerischer Anruf bei Ehepaar

Mit einem Schockanruf versuchten unbekannte Täter, ein Ehepaar aus Korschenbroich zu betrügen. Gesundes Misstrauen schützte das Paar. Symbolfoto: Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Korschenbroich Gesundes Misstrauen schützte ein Ehepaar aus Korschenbroich davor, Opfer eines Betrugs zu werden. Statt zur Geldübergabe fuhren beide zur Polizeiwache.

Ein Ehepaar aus Korschenbroich suchte nach Angaben der Polizei am Mittwoch, 12. Oktober, gegen 14.35 Uhr, die Polizeiwache auf, da es durch einen betrügerischen Anruf verunsichert worden war.

Gegen etwa 13.20 Uhr hatte sich zuvor am Telefon ein Mann als ihr vermeintlicher Sohn ausgegeben, teilt die Polizei weiter mit. Der Betrüger schluchzte ins Telefon und gab an, einen Unfall gebaut zu haben, bei dem jemand gestorben sei. Dann übernahm eine angebliche Polizistin das Gespräch. Sie teilte mit, dass die Senioren die Möglichkeit hätten, ihren Sohn gegen eine Zahlung an das Amtsgericht Neuss freizustellen.

Die Betrüger wiesen sie an, die Telefonverbindung durchgehend aufrechtzuhalten. Das Ehepaar fuhr daraufhin zur nahe gelegenen Bank und holte die geforderte Summe ab. Eine Bankmitarbeiterin fragte nach dem Grund der hohen Abhebungssumme und das Ehepaar nannte – wie von den Betrügern gefordert – eine Handwerkerrechnung. Nachdem die beiden das Geld abgehoben hatten, sollten sie zum Finanzamt in Neuss fahren, da dort eine Übergabe stattfinden solle. Doch das Ehepaar entschied sich anders und suchte die Polizeiwache Korschenbroich auf, um zu überprüfen, ob ihr Sohn dort festgenommen wurde. Während die beiden ihre Bedenken einer echten Polizistin erzählten, wies diese sie an, das Telefonat sofort zu beenden. Glücklicherweise konnte die Übergabe des Geldes so noch rechtzeitig verhindert werden, so die Polizei. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 12 übernommen.