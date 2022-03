Katholische Kita-Kinder in Korschenbroich : Kita-Kinder sorgen für Trommelwirbel in St. Andreas

Kita-Kinder sorgen für Trommelwirbel in St. Andreas

Katholische Kita-Kinder in Korschenbroich

Zur Misereor-Soli-Brot-Aktion in der Pfarrkirche St. Andreas begaben sich viele Kita-Kinder auf eine Trommelreise nach Kenia. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich In St. Andreas starteten zur Misereor-Soli-Brot-Aktion Kinder aus katholischen Kitas zur spannenden Trommelreise nach Afrika. Dabei erfuhren sie viel über die Menschen und Tiere des Kontinents.

Die runde Form der Holztrommel Djembe symbolisiert in westafrikanischer Tradition die Welt, in der ein gemeinsames Herz schlägt. Zur Misereor-Soli-Brot-Aktion in der Pfarrkirche St. Andreas lag im gemeinsamen Trommelspiel der Herzschlag vieler Kinder.