Neue Heimat in Korschenbroich In Buenos Aires und Korschenbroich zu Hause

Bis die Kinder kamen, arbeitete Plätzer-Rodas in der IT-Branche. Als die Söhne älter wurden, fing sie mit dem Nähen an: Kinder-Accessoires, Umstandsmode, Cocktailkleider. Sie hatte nach dem Tod ihrer Mutter, die Schneiderin war, deren damaliges Handwerkszeug übernommen. Also lernte die Tochter zu nähen und verkaufte ihre Kreationen über einen eigenen Online-Handel. Auch auf dem Markt in Korschenbroich war sie mit einem Stand anzutreffen. Während der Corona-Pandemie nähte und verkaufte sie Masken, Abertausende, und verschenkte zusätzlich Exemplare an damals einsame Nachbarn. „Der letzte Schrei aber waren meine Hüllen für Impfpässe“, erinnert sie sich. Ihre ganze Familie habe damals beim Versand der Produkte mithelfen müssen. Jetzt will sie zurück in die IT-Branche.