Mini-Meisterschaften in Korschenbroich : Sogar Handys als Schläger benutzt

Jungen und Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren ließen die Bälle über die Platten fliegen. Die Mini-Meisterschaften dienen dazu, den Nachwuchs für diese Sportart zu begeistern. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Die Mini-Meisterschaften vom TTC Korschenbroich lockten 36 Mädchen und Jungen an die Tischtennisplatten. Die Organisatoren freuten sich über so viele Teilnehmer an dem Corona-konformen Turnier. Es dient vor allem einem Ziel.

Aufgeregt lassen die Kinder ihre Bälle über die Tische fliegen und duellieren um den Titel des Mini-Meisters. Von der Tribüne der Korschenbroicher Zweifachsporthalle aus verfolgen Eltern und Geschwister gebannt das jährlich stattfindende Tischtennisturnier – die Mini-Meisterschaften. Corona-konform hatte der TTC Korschenbroich dazu eingeladen. Unter den Teilnehmern herrscht eine lebhafte Stimmung, alle scheinen ihren Spaß zu haben – egal, ob sie mit Ehrgeiz um den Sieg kämpfen oder einfach nur Freude am Sport haben.

„Vorletztes Jahr bin ich zweiter geworden und dieses Jahr möchte ich gewinnen“, sagt der zehnjährige Kai van Edig selbstsicher, nachdem er einen weiteren Sieg innerhalb seiner Altersgruppe errungen hat. „Eigentlich spiele ich Fußball, aber zu Hause haben wir eine Tischtennisplatte, an der ich immer üben kann.“

Corona-konform mit Abstand konnten Eltern und Geschwister bei den Turnieren vom TTC Korschenbroich zuschauen und anfeuern. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Info 36 Kinder nahmen an dem Turnier teil Turnier Bereits zum 39. Mal fanden die Mini-Meisterschaften in Korschenbroich statt. Organisator ist der Tischtennisverein TTC Korschenbroich. Ziel ist es, den Nachwuchs für diesen Sport zu begeistern. Teilnehmer 36 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren nahmen an dem Turnier teil und spielten in ihren jeweiligen Altersgruppen um den Sieg.

Vor den mit Banden abgegrenzten Spielfeldern stehen in Corona-konformem Abstand vier Podeste, auf denen sich die vier Besten der jeweiligen Gruppen für die Siegerehrung später positionieren. Der erste Platz erhält einen glänzenden Tischtennispokal und ebenso wie die Nächstplatzierten ein Trikot oder einen neuen Schläger. Eine Urkunde erhalten alle. Denn mit dem nunmehr 39. Turnier will der TTC vor allem eins erreichen: Den Nachwuchs für diese Sportart begeistern.

Die zehnjährige Hanzhang Yang strahlt voller Begeisterung, als sie als Erstplatzierte ihrer Gruppe verkündet wird. Sie spiele schon seit einem halben Jahr beim TTC Korschenbroich und sei stolz auf ihren ersten Sieg. „Ich war sehr aufgeregt und bei ein paar Spielen musste ich mich sehr anstrengen aber ich wollte gewinnen und habe nicht aufgegeben“, sagt sie.

Dass die Veranstaltung überhaupt stattfinden konnte, sei allen Vereinsmitgliedern zu verdanken, die sich lange Zeit damit beschäftigt hatten, wie die „häufig unklaren und sich ändernden Corona-Maßnahmen“ umzusetzen sind, so Frank Burg. Der Hauptorganisator des Turniers ist mehr als zufrieden: 36 Mädchen und Jungen aus den Jahrgängen 2009 bis 2013 machen mit. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so viele werden“, wundert sich Detlef Heimann, der ehemalige Vereinsvorsitzende. Bis vor einigen Tagen gab es nur wenige Anmeldungen. „Einen Tag vorher haben wir noch mit etwa 20 Teilnehmern gerechnet“, so Burg. Doch kurz vor Beginn seien fast doppelt so viele Anmeldungen dazugekommen. „Darüber sind wir alle sehr glücklich“, gesteht er. Denn die Veranstaltung sei seit Jahren wichtig, um Nachwuchs für diesen Sport zu gewinnen.

Auch die jungen Vereinsmitglieder helfen mit, wo sie können, um ein faires und spannendes Turnier zu gestalten. Der 16-jährige Valentin Helmker, der seit 2016 aktives Mitglied und Jugendtrainer ist, freut sich über die neuen Talente. Gemeinsam mit anderen Jugendlichen dokumentiert er die einzelnen Spiele, um die Ergebnisse auswerten und die Sieger küren zu können.