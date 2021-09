Soldaten trainieren auch in Korschenbroich : Militärische Übungen auch im Stadtgebiet geplant

Korschenbroich Schießen, Eilmärsche, Klettern, Biathlon und viele weitere Aktionen plant die Bundeswehr vom 27. September bis 1. Oktober. Mehrere hundert Teilnehmer werden auch auf Korschenbroicher Gebiet trainieren.

Die Stadtverwaltung macht darauf aufmerksam, dass die rund 400 Kräfte in friedlicher Mission unterwegs sind. Sie nehmen am „37. Internationalen Mönchengladbacher Militärwettkampf, Übung in Wettkampfform“ teil. Am Sonnabend, 2. Oktober, schließt sich von 10 bis 17 Uhr ein öffentlicher Präsentationstag rund um das Schloss an, Fallschirmspringer und die Reservisten-Big Band sind vor Ort, dort wird auch der neue Rettungshubschrauber vorgestellt. Die Wasserflächen rund um das Renaissance-Schloss werden für ein Schlauchbootfahren gegen die Stoppuhr genutzt. Die Niers wird per Seilsteg überquert. Die große Turnierwiese vor dem Schloss wird mit einer Hindernisbahn, einem Kletterturm und einer Biathlon-Anlage bestückt.