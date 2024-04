Michael-Holm-Stiftung aus Korschenbroich Wohltätigkeitsparty zugunsten von Kindern in Not

Am Freitag, 26. April, findet die Wohltätigkeitsparty „4 the Kidz“ als Nachfolgerin der Lichtblicke-Show zum ersten Mal im Restaurant Kolossos im Haus Schellen, Liedberger Straße 40, statt. Veranstalter ist die Michael-Holm-Stiftung, die Kinder in Not im Rhein-Kreis Neuss unterstützt.