Pfarrer Michael Druyen Vom Mechatroniker zum Pfarrvikar in Korschenbroich

Am kommenden Sonntag predigt Pfarrvikar Michael Druyen erstmals innerhalb seines neuen Wirkungskreises. „Ich freue mich riesig auf neue Aufgaben und die Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen“, sagt der 35-jährige Geistliche vor der Eucharistiefeier am zweiten Adventssonntag in der Pfarrkirche St. Andreas in Korschenbroich.