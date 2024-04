Aktion für Demokratie in Korschenbroich Menschenkette „Korschenbroich bleibt bunt“ im Ortskern

„Korschenbroich bleibt bunt“ – unter diesem Motto lädt die Gruppe „Korschenbroich – runter von der Couch“ am Dienstag, 23. April, um 17.30 Uhr zu einer Menschenkette ein. Wie Ilka Bowitz, eine der Initiatorinnen, mitteilt, soll die Menschenkette rund um die Pfarrkirche St. Andreas sowie am Rathaus an der Sebastianusstraße gebildet werden. Damit soll ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz und somit gegen Hetze sowie Ausgrenzung gesetzt werden. Die Veranstalter hoffen auf viele Teilnehmer mit bunten Bändern, Seifenblasen, bunter Kleidung und Kreide.