„Kunst gegen Bares“ in Korschenbroich : Melchi ist das „Kapitalistenschwein“

Die Teilnehmer der Premierenausgabe: Tobi Freudenthal (l.), Sebo Sam (2.v.l.), Eric Jansen (3.v.r.) sowie Melchi (r.) und Leonie (Mitte). Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Das Korschenbroicher Debüt von „Kunst gegen Bares“ bot beste Unterhaltung. Der Sieg ging an eine Ein-Personen-Band.

Am Ende siegte Musik über Comedy. Melchi überzeugte die Zuschauer in der gut gefüllten Aula des Korschenbroicher Gymnasiums am meisten. Er trat als Ein-Personen-Band an. Spielte Gitarre, trommelte und sang dazu in seiner Muttersprache, einem Dialekt aus seinem Geburtsland Kamerun. Bei seinem dritten und letzten Lied wurde er dazu von Leonie wunderbar stimmig auf dem Cello begleitet. Das sorgte nicht nur für den größten Applaus des Abends. Sondern auch für das meiste Geld in Melchis Sparschwein.

Melchi war der krönende Abschluss eines erfolgreichen „Kunst gegen Bares“-Debüts in Korschenbroich. Die Kleinkunstshow des Kölner Schauspielers Gerd Buurmann findet bereits in mehr als 80 Städten in Deutschland und dem benachbarten Ausland statt. Sinn des Abends ist, dass die Zuschauer die auftretenden Künstler finanzieren. Hierzu steht für jeden Künstler ein Sparschwein bereit. Wer am Ende das meiste Geld erhält, ist das „Kapitalistenschwein“ des Abends.

Nach Korschenbroich kam das Konzept durch den Kabarettisten Lennard Rosar, Wahl-Kölner und gebürtiger Korschenbroicher. Er führte als Moderator durch den Abend. Auch Show-Erfinder Buurmann war beim Debüt zu Gast.

Vor dem Auftritt von Sieger Melchi wurden dabei vor allem die Lachmuskeln der Zuschauer beansprucht. Stand-Up-Comedian Tobi Freudenthal widmete sich in seinem Programm den Absurditäten des Alltags. Beziehungsstreitigkeiten, Schnarch-Problemen und warum Menschen zur Rechtfertigung immer sagen müssen, was sie alles nicht getan haben. Am Ende reichte das für Platz zwei.

Etwas weniger massentauglich, dafür erfrischend abgedreht waren die beiden Drittplatzierten des Abends. Musik-Comedian Sebo Sam sang zunächst „fröhliche“ Lieder über Suizid und den Weltuntergang. Und schaffte es dann sogar, dass das Publikum bei seiner Abschlussnummer „Kennenlernen, Verlobung, Junggesellenabschied, Tod, Kind“ mit einstimmte.

Poetry-Slammer Eric Jansen trug zwei Geschichten zu den Freuden des Onkel-Daseins und über Veränderungen („Meine Frau ist schwanger“) vor. Und redete sich dabei wunderbar in Rage. Beispielsweise über Blockflöten („Liebt die Musik, tötet die Flöte“).