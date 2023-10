Abrechnungsversammlung der Glehner Schützen Präsident Coenen fordert mehr Respekt beim Fackelbau

Egal, ob der Empfang im Himmlischen Café oder der Zeltbesuch am Schützenfest-Samstag – Coenen war rückblickend sehr zufrieden. Das war so selbstverständlich nicht, schließlich war der Eintrittspreis am Samstag von acht auf zehn Euro erhöht worden. „Es war auch richtig, mit dem Zeltwirt Karl-Heinz Oellers zusammenzuarbeiten“, sagte der Präsident. Die Mehrheit der Schützen sah das wohl ähnlich und brachte dies durch kräftigen Applaus zum Ausdruck.