Korschenbroich Im Stadtrat hat Korschenbroichs Kämmerer Thomas Dückers einen neuen Zwischenbericht zu den Auswirkungen der Pandemie vorgestellt. Vor allem bei Gewerbe- und Einkommenssteuer drohen hohe Verluste. Ein Überblick.

Gewerbesteuer Bei der Gewerbesteuer geht die Stadt aktuell von einem Verlust von knapp drei Millionen Euro aus. Auf rund 2,9 Millionen Euro belaufen sich zumindest die bislang herabgesetzten Vorauszahlungen der Gewerbesteuer im Stadtgebiet. „Bei der überwiegenden Zahl wird auch hier ein Corona-Bezug anzunehmen sein“, heißt es in dem Bericht. 109 Anträge über 950.000 Euro hierzu wurden in einem vereinfachten Verfahren hierzu direkt bei der Stadt gestellt, die restlichen beim Finanzamt. Zudem wurden Vorauszahlungen in Höhe von rund 800.000 Euro zunächst gestundet.

Einkommenssteuer Während bei der Gewerbesteuer schon konkrete Zahlen vorliegen, lassen sich die Verluste bei der Einkommenssteuer derzeit nur schätzen. Der Bund geht in seiner Mai-Steuerschätzung von einem Rückgang der Einkommenssteuer um 25 Prozent aus. Legt man dies zu Grunde würden in Korschenbroich statt der vor Jahresbeginn geschätzten 24 nur 18 Millionen Euro eingenommen. Ein Verlust von sechs Millionen Euro. „Ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm kommen wird“, sagt Frensch. Als Grundlage dafür diene ihm jedoch nicht nur sein Optimismus, wie er betont. Durch die eher wohlhabende Bevölkerungsstruktur in der Stadt sei auch corona-bedingte Arbeitslosigkeit unwahrscheinlicher. So die Wunschrechnung. „Es gibt allerdings noch viele Fragezeichen“, sagt Frensch.