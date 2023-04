Diebstähle in Korschenbroich und Kaarst Polizei fasst einen Tatverdächtigen

Am frühen Montagmorgen, 17. April, wurde gegen 3.45 Uhr eine Bewohnerin der Laurentiusstraße in Kleinenbroich durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Durch ein Fenster konnte die 47-Jährige zwei Personen in ihrem Pkw beobachten, wie diese gerade dabei waren, das Auto zu durchwühlen. Wie die Polizei weiter mitteilt, sprach die Kleinenbroicherin die Diebe an, woraufhin diese auf ihren Mountainbikes in Richtung eines Wohngebietes flüchteten.