Immobilienmakler aus Korschenbroich : Mehr Platz für Wohnraum ist Trend auf Immobilienmarkt

Korschenbroich Das Maklerunternehmen Engel & Völkers ist in der Ortsmitte eingezogen. Valentin Savelsberg ist einer der beiden Geschäftsführer. Neben dem Wunsch nach mehr Quadratmetern haben seine Kunden noch andere Anliegen.

Gemeinsam mit Yannick Sieben ist er Geschäftsführer von Engel & Völkers in Mönchengladbach sowie im Kreis Heinsberg und nun auch in Korschenbroich. In der Sebastianusstraße 24 haben sie ihr mittlerweile drittes Büro eröffnet. Dass mehr Wohnfläche von Interessenten angefragt werde, führt Savelsberg vor allem auf die Corona-Pandemie zurück. „Wer in den Ballungsräumen wie Düsseldorf, Köln oder Mönchengladbach arbeitet, aber nur noch ein oder zwei Tage vor Ort sein muss, braucht für das Arbeiten im Homeoffice mehr Platz“, sagt er. Zusätzliche Räume für Arbeitszimmer würden daher verstärkt von Immobiliensuchenden angefragt. Neben diesem Trend stellt der Immobilienmakler ein weiteres Phänomen fest: Vor allem ältere Kunden suchen entweder Auslandsimmobilien oder Häuser und Wohnungen an der deutschen Küste.