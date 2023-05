Tag der offenen Tür als Premiere Mehr Seminare für Führungskräfte im Technologiezentrum Glehn

Der Tag der offenen Tür im Technologiezentrum Glehn (TZG) war eine Premiere. Es ging höchst entspannt zu und trotzdem konnte vermittelt werden, wofür diese Einrichtung steht. Dass sich das TZG so der Öffentlichkeit präsentierte, kann auch als Zeichen dafür verstanden werden, dass ein frischerer Wind in den alten Klostergemäuern in Glehn weht. Das Programm ist ausgeweitet worden, es umfasst deutlich mehr Angebote für Fach- und Führungskräfte.