Kapellen in Korschenbroich Nach der Werktagsmesse gibt es Erdbeerlikör und Schnittchen

Der frühere Landrat Matthias Hoeren habe sie über die Grenze wieder nach Hause zurückgeholt, sagt Leuchtges. Die seitlichen Kapellenfenster sind mit Ausnahme des Hubertusfensters schlicht in Bauhausmanier gestaltet. Die Inschrift am unteren Rand verweist auf die Stifterfamilie Heinrich Hannen. Früher wurde in der Kapelle eine alte Schiffsglocke geläutet, mit der Anschaffung einer Bronzeglocke wurde vor vier Jahren dem Wunsch des verstorbenen Vorsitzenden Helmut Johnen entsprochen.