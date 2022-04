Matthias-Hoeren-Preis in Korschenbroich : Trio für Corona-Konzerte ausgezeichnet

Korschenbroich Beim Konzert des Bundesschützenmusikkorps Kleinenbroich wurde der Matthias-Hoeren-Bürgerpreis an Stefan Danners, Paul und Volker Schäfer verliehen. Zudem erhielten sie die Hochmeisterplakette.

Stefan Danners, Paul und Volker Schäfer freuten sich: Am Sonntag wurde ihnen durch die Bürgerstiftung Korschenbroich der Matthias-Hoeren-Preis verliehen. Gerne erinnern sich die drei an das, was zu dem außergewöhnlichen Bürgerpreis geführt hat. Sie sind Musiker (übrigens eng verwandt: Vater und Sohn Schäfer, Stefan Danners ist Pauls Patenonkel), waren während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 dem Aufruf des Landesmusikverbandes gefolgt und hatten sich mit dem Vortrag von „Freude schöner Götterfunken“ den sogenannten Balkonkonzerten angeschlossen. Diese fanden im Fall von Schäfer und Danner auf ihrem Garagenhof statt.

Spende Ihren Anteil werden die Preisträger spenden. Paul Schäfer will einem ukrainischen Kind die Teilnahme an einem Fußballcamp ermöglichen. Volker Schäfer gibt es dem Heimatverein und Danners der örtlichen Pfarrcaritas.

Sascha Heimanns, erster Vorsitzender des Bundesschützenmusikkorps Kleinenbroich, begrüßte die Gäste in der Mehrzweckhalle in Kleinenbroich, die Bürgermeister, die Bruderschaftsmitglieder, befreundete Musikgruppen, die Prinzengarde Düsseldorf. Und dann ging es mit dem Konzert des Bundesschützenmusikkorps Kleinenbroich los. Denn auch die haben etwas zu feiern: Sie werden 50 Jahre alt.

Er erinnerte an 1972, dem Gründungsjahr des Bundesschützenmusikkorps, ein Jahr, in dem ein Liter Benzin 60 Pfennig und der VW-Käfer 5500 Deutsche Mark kosteten. An die Preisträger gewandt sagte er: „Sie haben mit ihren Konzerten Sonnenstrahlen in unser Leben gebracht. Zum ersten Mal“, fügte er hinzu, „wird der Preis gleich an drei verdiente Kleinenbroicher verliehen.“ Darunter auch der bislang jüngste Preisträger, der – wie Goldmann humorvoll bemerkte – das Durchschnittsalter der drei auf 37 Jahre hebt. Das Preisgeld von ausnahmsweise 1200 Euro werden die Preisträger spenden.