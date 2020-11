Corona in Korschenbroich : Martins-Video vom Hannenplatz soll zum Mitsingen einladen

Corona in Korschenbroich

Vor dem Hannen-Haus in Korschenbroich entstand am Wochenende das Martins-Video. Foto: Gundhild Tillmanns

Korschenbroich Korschenbroicher sollen abends leuchtende Laternen ins Fenster hängen, wünscht sich eine Initiative – quasi als Ersatz für ausfallende Martinszüge. Brauchtumsfreunde haben ein Video erstellt, in dem es um St. Martin geht.

Der Martinsbrauch hat in Korschenbroich viele Freundinnen. Es sind vor allem Mütter, die ihren Kinder in der Martinszeit eine Freude machen wollen. Weil wegen der Corona-Krise die Martinszüge ausfallen müssen, soll zumindest durch Laternenfenster Licht ins Dunkel kommen. Die Initiatorinnen hoffen, dass möglichst viele Korschenbroicher leuchtende Laternen in ihre Fenster hängen, damit sich Kinder – und ihre erwachsenen Begleiter – beim frühabendlichen Spazierengehen daran erfreuen können.