Unternehmen in Korschenbroich : Lange Betriebstreue wird immer seltener

Korschenbroich Martina Held bekam von der IHK eine Urkunde für 40 Jahre bei ihrem Korschenbroicher Arbeitgeber Sasserath. Eine solche Auszeichnung wird nicht mehr so häufig verliehen.

„Wir haben hier eine große Betriebstreue“, sagt der Unternehmer Harald Sasserath. In den vergangenen Jahren seien drei seiner Mitarbeiter für 40-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt worden. Sasserath selbst ist seit 50 Jahren dabei. „Das ist aber etwas anderes, ich bin der Inhaber des Betriebes, den mein Vater Hans 1939 in Rheydt als Metallverarbeitung begründete.“ 1971 zog der Betrieb, der nun Armaturen herstellte, in die ehemalige Textilfabrik Hoeren an der Mühlenstraße in Korschenbroich. Inzwischen hat das Unternehmen mehr als 450 Mitarbeiter weltweit, 273 davon in Korschenbroich.