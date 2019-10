Lesung in Korschenbroich : Über Krimis, Kulinarik und ein Huhn namens Angela Merkel

Korschenbroich Im großen Saal der Alten Schule las der schottische Autor Martin Walker am Mittwoch gleich aus zwei Büchern. Es war ein Abend voller schöner Anekdoten.

Zu einer „kulinarischen Lesung“ hatte Ansgar Barbers im Namen seiner Korschenbroicher Buchhandlung in den großen Saal der Alten Schule eingeladen. Kaum noch einen freien Platz gab es am Mittwochabend, als der schottische Autor Martin Walker dem Publikum in einem Sprachmix aus Deutsch („Ich war sehr glücklich, als ich die „Toten Hosen“ gefunden habe – durch die Musik habe ich die deutsche Sprache gelernt“), Englisch und Französisch gleich zwei neue Bücher vorstellte. Auf unterschiedliche Weise.

Eins davon war „Menu surprise“, der „Elfte Fall für Bruno – Chef de Police“. In dem Krimi geht es um Essen, Kochen und Mord. Zu fast gleichen Anteilen, wie es scheint. Ein internationaler Fall bahnt sich an: Kommissare aus Frankreich, England und den USA ermitteln (und dinieren) gemeinsam. Der Schauspieler Peer Kling war die deutsche Stimme Walkers und trug die Ausschnitte aus dem Kriminalroman – immer wieder gelobt von Walker – anschaulich und leidenschaftlich vor.

Die Lücken zwischen den Passagen füllte der 72-jährige Martin Walker aus. Mit diesem und jenem Anekdötchen aus seinem Leben als Journalist in Moskau („Moskau ist schön. Aber das Essen ist schrecklich“) oder in Washington, wo er während des Wartens auf ein Interview mit Bill Clinton einen Anruf seiner Frau erhielt, in dem sie ihm mitteilte, sie habe „ihr“ Haus im Périgord gefunden – Walker unterhielt die Gäste aufs Beste. Und über den elften Fall von Bruno wurden sie nebenher auch aufgeklärt. Eine Passage las Walker im englischen Original vor, bevor er das Wort wieder an Kling zurückgab.