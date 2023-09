Lesung von Markus Orths in Korschenbroich Über die Liebe und das Leben der Autorin von Frankenstein

Markus Orths wählte reale Figuren als Basis für seine Geschichte und schuf einen Mix von Fakten und Fiktionen. Es geht um Mary Shelley, der späteren Autorin von „Frankenstein“. Nach dem Tod der Mutter heiratet ihr Vater erneut. So tritt die Stiefschwester Claire in ihr Leben. Beide verlieben sich in den Lyriker Percey Shelley. Dieser verliebt sich seinerseits zuerst in Mary, später dann auch in Claire. Das Dreiergespann flieht über Frankreich in die Schweiz, nimmt statt vieler Kleider Bücher mit: „Bücher sind Kleider für den Geist“, kehrt aber nicht lange danach zurück.