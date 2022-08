Spannender Vogelschuss in Korschenbroich : Markus Hübner ist Schützenkönig in Liedberg

Markus Hübner ist Schützenkönig in Liedberg

Spannender Vogelschuss in Korschenbroich

Korschenbroich Die Bewerber sorgten beim Vogelschuss am letzten Tag des Liedberger Schützenfestes für jede Menge Spannung – erst nach drei Stunden stand der Sieger fest.

Es war ein spannender Wettbewerb am letzten Tag des Schützenfestes in Liedberg: Gleich fünf Bewerber schossen am Dienstagabend um die Königswürde 2023. Die Bewerber sorgten währenddessen für jeden Menge Spannung und Dramatik. Drei Stunden dauerte es, bis sich Markus Hübner gegen seine vier Konkurrenten durchsetzte und den Vogel von der Stange holte. Das Königstrio des zukünftigen Schützenkönigs wird durch Markus Pabst und Sebastian Konnertz vervollständigt.