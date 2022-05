Diamentene Hochzeit von Marianne und Paul Handeck : Beim Tanzabend im Steigels-Saal hat es gefunkt

KORSCHENBROICH Seit 60 Jahren sind Marianne und Paul Handeck aus Herrenshoff ein Paar. Beide singen gerne. Er engagiert sich zudem in der Vogelschutzgruppe, sie unter anderem beim Lepra-Hilfswerk Herrenshoff.

Den Weg zum Korschenbroicher Standesamt fanden sie am 25. Mai 1962 und wurden einen Tag später in der Herz Jesu Kirche Herrenshoff kirchlich getraut. Paul Handeck erlernte den Beruf des Buchbinders und arbeitete bei der Firma Weiss und Zimmer in Mönchengladbach. Marianne arbeitete als Verkäuferin bei der Firma Kostümverleih Hintzen in Korschenbroich.