Diamanthochzeit in Korschenbroich Suche nach dem „Fräulein mit der verbundenen Hand“

An der Bushaltestelle sah Hans-Helmut Gerstmann seine spätere Ehefrau Maria das erste Mal. Sofort zog ihn die junge Frau, die dort mit einem bandagierten Arm auf den Bus wartete, in ihren Bann. Doch bevor er sie ansprechen konnte, saß sie bereits im Bus und war verschwunden. Tage vergingen, an denen sie ihm nicht mehr aus dem Kopf gegangen sei, so erzählt es Hans-Helmut Gerstmann.