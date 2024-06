Sozialarbeit in Korschenbroich „Auch auf dem Land kommen Kinder auf dumme Gedanken“

Spieß hat soziale Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin studiert. Geboren wurde er in Brasilien, doch er sei adoptiert worden, als zwei Wochen alter Säugling nach Berlin gekommen und dort aufgewachsen. „Ich kenne Brasilien noch gar nicht. In meinem Leben war immer viel los, so dass ich es bisher noch nicht dahin geschafft habe“, sagt er. Den Berufswunsch, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, habe er „eigentlich immer schon gehabt“. Die Entscheidung für die Wirkungsstätte Schule hingegen habe sich während der Berufstätigkeit im Prozess ergeben. „Stadt und Jugendamt haben mich lieb an die Hand genommen. Ich fühle mich hier gut aufgehoben“, so der Sozialarbeiter zur aktuellen Lage. In Korschenbroich sieht er „viele tolle Vereine für Freizeitangebote“ gegeben, mit denen er sich für ein optimales Arbeiten gerne vernetzen möchte. In Kleinenbroich seien die Eltern präsenter als am früheren Wirkungsort Berlin-Neukölln, wo er vernetzend an drei Schulen tätig war. Dort habe es allerdings mehr Hilfsangebote für schwierige Fälle gegeben.