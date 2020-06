Kommunalwahl in Korschenbroich : Marc Venten im Angriffsmodus

Kommunalwahl in Korschenbroich

Korschenbroich Seit Mittwochabend ist der Korschenbroicher Bürgermeister offiziell der CDU-Kandidat für die Kommunalwahl am 13. September. Da die Nominierung nur Formsache war, nutzte der Amtsinhaber die Versammlung als Wahlkampfauftakt.

Das Ergebnis war nicht mehr als eine Formalität: Marc Venten ist seit Mittwochabend offiziell Bürgermeisterkandidat der CDU Korschenbroich. Knapp 94 Prozent der in der Aula des Gymnasiums anwesenden CDU-Mitglieder nominierten den 41-jährigen Amtsinhaber für eine erneute Kandidatur.

„Eigentlich sollte ich hier gar nicht stehen“, sagte Venten zu Beginn seiner Bewerbungsrede. Und nahm damit Bezug auf die eigentlich für März geplante CDU-Mitgliederversammlung, die wegen der Corona-Pandemie verschoben werden musste. Die Krise habe viele Pläne durcheinander geworfen, aber Korschenbroich sei sehr glimpflich davon gekommen. Scharfe Sanktionen seien nicht notwendig gewesen, „weil unsere Leute hier vernünftig genug sind“, sagte Venten. „Ich finde wir können stolz darauf sein, Teil einer so mündigen Bürgerschaft zu sein.“

Wahl Am 13. September tritt Venten erneut zur Wahl an. Einzige Gegenkandidatin ist bislang Monika Stevens (SPD).

Kandidat Der 41-jährige Jurist Marc Venten ist seit 2015 Bürgermeister der Stadt Korschenbroich. Damals setzte er sich in der Stichwahl gegen Albert Richter (SPD) durch.

Da bei den Wahlen nichts wirklich Spannendes zu entscheiden war – auch alle Stadtratskandidaten wurden souverän bestätigt – diente der Abend der CDU vor allem als Demonstration der Stärke und als Wahlkampfauftakt. „Bürgermeisteramt und Stadtratsmehrheit gehören in eine Hand – in die der CDU“, sagte der Stadtverbandsvorsitzende Ansgar Heveling. Fraktionschef Thomas Siegers nannte Marc Venten mit Blick auf die Bürgermeisterwahl sogar „fast konkurrenzlos“. Und motivierte die Mitglieder dazu dennoch aktiv Wahlkampf zu betreiben.

Kommunalwahl in Hückeswagen

Kommunalwahl in Hückeswagen : Kommunalwahl unter Corona-Bedingungen

Venten selbst demonstrierte in einem Video die Erfolge seiner Amtszeit. Und holte danach zum Angriff aus. „Anders als unsere politische Konkurrenz müssen wir uns an unserem Wahlprogramm auch messen lassen“, sagte er. Daher sei das CDU-Programm sehr konkret. Andere, die eh nicht in Verantwortung kommen würden, könnten hingegen alles versprechen. „Mit Verantwortung hat das nichts zu tun.“