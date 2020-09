Zwischen Glehn und Kleinenbroich : Radfahrer stirbt nach Sturz auf Landstraße

Korschenbroich Der 68-jährige Korschenbroicher war mit seinem Rennrad zwischen Glehn und Korschenbroich unterwegs. Er starb im Krankenhaus. Die Ursache ist laut Polizei noch unklar.

(NGZ) Ein 68-jähriger Mann ist am Donnerstag auf der Landstraße 361 zwischen Glehn und Kleinenbroich mit seinem Rennrad gestürzt. Die um kurz vor 14 Uhr alarmierten Rettungskäfte brachten den Korschenbroicher in ein Krankenhaus, wo er am Nachmittag starb. Der Sturz ereignete sich laut ersten Informationen der Polizei ohne Fremdeinwirkung. Ob es sich um einen Verkehrsunfall handelte oder gesundheitliche Probleme des Mannes zu dem Sturz führten, sei hingegen noch Gegenstand der Ermittlungen.