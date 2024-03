Polizei in Korschenbroich Mann schlägt Jugendliche mit Kunststoffflasche

Am Sonntag, 10. März, hielten sich zwei 16-jährige Mädchen gegen 18.30 Uhr auf einem Schulhof an der Don-Bosco-Straße auf. Plötzlich wurden sie von einem ihnen unbekannten Mann angesprochen. Das teilte die Polizei mit. Der Mann bot den Jugendlichen einen Joint an und schlug mit einer Kunststoffflasche auf sie ein, als sie ablehnten. Er traf sie nach ersten Erkenntnissen am Kopf, Rücken und Gesäß.