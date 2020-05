Sonntagabend in Korschenbroich : Mann belästigt 18-Jährige am Bahnhof

Mann belästigt 18-Jährige am Bahnhof

Sonntagabend in Korschenbroich

Eine junge Frau ist am Sonntagabend von einem Mann belästigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Korschenbroich Ein Mann hatte die junge Kaarsterin am Korschenbroicher Bahnhof zu sexuellen Handlungen aufgefordert und ihr Gewalt angedroht. Durch einen Anruf bei der Polizei wurde die Frau den Täter los. Nach ihm wird nun gefahndet.

Ein bisher nicht erkannter Täter soll am späten Sonntagabend eine 18-jährige Kaarsterin am Bahnhof in Korschenbroich belästigt haben. Das teilt die Polizei mit.