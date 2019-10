Der Korschenbroicher Autor Manfred Schmidt : Der schreibende Physiotherapeut

Korschenbroich Manfred Schmidt aus Korschenbroich veröffentlicht Bücher. Über Geographie, Geschichte und seine Heimat am Niederrhein. Gerade erst sind zwei neue erschienen. Angefangen hat alles mit seinem eigentlichen Beruf.

Seitdem widmete sich Schmidt seinen Herzensthemen. Er beschäftigte sich mit geographischen Kuriositäten, mit Binnenseeinseln, aber auch mit seiner Vorliebe zur Etymologie, der Herkunft und Geschichte von Namen. So schrieb Schmidt Bücher wie „Die kuriosen deutschen Ortsnamen“ oder „Das Bandnamenbuch“. Heute liegt sein Schwerpunkt bei Veröffentlichungen über seine Heimat. Seine Heimaten am Niederrhein.

Heute lebt Schmidt in der Korschenbroicher Kernstadt. Dort hat er auch an zwei neuen Büchern gearbeitet, die kürzlich erschienen sind. Eins davon im Eigenverlag: „Das Fußball Lexikon Niederrhein“. „Die Verlage wollen so etwas in Zeiten von Wikipedia nicht mehr“, sagt Schmidt. Durchgezogen hat er sein Projekt dennoch. „Ich weiß, dass ich damit kein Geld verdienen werde“, sagt er. Aber es sei ihm wichtig gewesen, das Lexikon zu verfassen.