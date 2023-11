Pläne für attraktive Mitte von Korschenbroich Mammut-Projekt für den Ortskern geplant

Was ist konkret geplant? „Es wurde nicht mehr vorrangig die Sicht der Autofahrer berücksichtigt, sondern aller Verkehrsteilnehmer“, sagt Onkelbach. Wer die Enge der Mühlenstraße, aber auch der Sebastianusstraße kennt, ahnt, wie schwierig es ist, dies umzusetzen. Aktuell haben Fußgänger an vielen Stellen kaum genug Platz. Sie müssen oftmals den Bordstein verlassen und an anderer Stelle wieder raufgehen – insbesondere für Menschen mit Rollator, im Rollstuhl oder mit Kinderwagen meist ein Slalom. Ein Slalom würde auch künftig in der geplanten verkehrsberuhigten Zone nötig sein – allerdings entlang von Grünflächen, Bänken und Abstellanlagen für Fahrräder. „Zudem wäre alles auf einer Höhe mit Rinnen in der Mitte zum Entwässern“, erklärt Herchner. „Es wird eine Mischfläche für alle Verkehrsteilnehmer.“ Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen soll der Bereich bis zur Kreuzung „An der Sandkuhle“ begehbar werden.