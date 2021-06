Künstler in Korschenbroich : Malerin mit Vorliebe für Blumen und Wasser

Serie Raderbroich Jessica Zugehör hat während der Pandemie eine neue Technik entwickelt, mit der Bilder in ihrem Raderbroicher Atelier entstehen können. Wir haben sie besucht.

Die Künstlerin verrät dazu nur so viel: „Pigmente werden mit einem Fließmedium gemischt und dann auf die Leinwand geschüttet. Durch die Neigung der Leinwand steuert man ein wenig den Verlauf der Farben. Dann wird es spannend, wie die Farben ineinander fließen und sich mischen.“ Darauf entsteht dann das eigentliche Motiv und zum Schluss wird das Bild mit Glanzlack versiegelt. Ein erstes Bild in dieser Technik ist fast fertig.

Jessica Zugehör wurde vor 55 Jahren in Graz geboren. Sie wuchs in Konstanz auf und zog vor 24 Jahren nach Kleinenbroich, gründete eine Familie und lebt seit vier Jahren mit ihren beiden Kindern in Raderbroich. Die gelernte Bauzeichnerin hat sich schon früh für Malerei interessiert. Florale Motive stehen auf ihrer Beliebtheitsskala ganz weit oben. Auf ihren Leinwänden reift so mancher Blütentraum. Dabei hat sie eine Vorliebe für Magnolien und Hortensien. „Rosen würde ich nie malen“, sagt Jessica Zugehör. Sie liebt ihren Garten mit den vielen Blumen, der sie ebenso inspiriert wie die freie Natur: Bei einem ihrer Spaziergänge ist sie vor einiger Zeit am Rhein auf einen alten Aalkutter gestoßen: „Da stand für mich sofort fest, dass ich ihn unbedingt malen muss“, sagt Jessica Zugehör.

Stadtentwicklung in Korschenbroich : Bürger und Politik lehnen zu dichte Bebauung in Raderbroich ab

Zwischen ihrem Haus und ihrem Garten liegt ihr verglastet Atelier, das eigentlich ein Wintergarten ist. Dort lagern zurzeit recht wenige Bilder. Das liegt daran, dass es Jessica Zugehör gelungen ist, ihre Arbeiten an verschiedenen Stellen, wo Menschen sie sehen, zu platzieren etwa im „Feinkosthimmel“ in Korschenbroich und in Glehn in der Praxis von Mortesa Rasawiehl. Jessica Zugehör hofft, dass sie im Oktober wieder mit den „Kunstweibern“ im Liedberger Sandbauernhof ausstellen kann. Sie ist Mitglied der Vereinigung KiK – Künstler in Korschenbroich. Außer Malerei ist der Gesang eine der Leidenschaften der 55-Jährigen: Sie gehört dem Neusser Gospelchor „Hear us“ an.