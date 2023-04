„Kunst im Rathaus“ in Korschenbroich Wenn „Black Flowers“ das Rathaus schmücken

Hier zeigt der in Düsseldorf und Neuss lebende Künstler Holzschnitte und bemalte Druckstöcke. „Ich bin kein Grafiker, sondern ein Maler und habe daher ein anderes Verhältnis zur Farbe“, sagt Falkenstein. Diese Andersartigkeit zeigt sich auch in den großformatigen Holzschnitten „Black Flowers“, die im Ratssaal mit kleinen Arbeiten zum gleichen Thema hängen. Die schwarze Offsetfarbe einer Arbeit ist so dick und fett auf Papier gedruckt, dass sie dickflüssig wie Teer – Fachleute sprechen von „pastos“ – in den Raum wirkt. Zu sehen sind die Nahtstellen, die sich durch die Arbeit mit vier Platten für das Format von 180 mal 140 Zentimetern ergaben.