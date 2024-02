Mahnwache gegen Rechtsextremismus So bunt ist Korschenbroich

Ein kleiner Junge hält ein Plakat an einem Stab, so hoch er kann. „Geburtsort: Erde; Rasse: Mensch; Politik: Freiheit; Religion: Liebe“ steht darauf in kapitalen Buchstaben in bunten Farben geschrieben. Auch die Kleinsten hatten sich mit ihren Familien und selbst gestalteten Transparenten aufgemacht in die Ortsmitte. Die Schilder waren überwiegend klein vom Format her, aber klar in der Aussage, manche auch mit drastischen Botschaften: „Deutschland hat Durchfall“ oder „Anständige Menschen vögeln nicht mit Nazis“. Am häufigsten aber war zu lesen: „Korschenbroich ist bunt“.