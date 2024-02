Demonstration in Korschenbroich Parteien rufen zu Mahnwache gegen Rechtsextremismus auf

Die Veranstaltung wird mitgetragen unter anderem von den Parteien, den Kirchengemeinden, den Bruderschaften, den Vereinen „Friends of the Earth“, „Ihr meine Freunde“ und der Gewerkschaft Verdi. Initiiert worden ist die Aktion von Bündnis90/Die Grünen. Ihr Sprecher Daniel Graf sagt dazu: „Nach den Correctiv-Recherchen und den unerträglichen Nachrichten über Pläne zur Ausweisung von Millionen Menschen haben auch wir die Initiative für eine Mahnwache in Korschenbroich ergriffen.“ Die Partei sei auf so viele demokratische Parteien, Organisationen und Institutionen in Korschenbroich wie möglich zugegangen und habe diese angeschrieben. „Jetzt sind wir sehr froh darüber, dass wir ein breites gesellschaftliches Bündnis erreichen konnten, um auch hier in Korschenbroich gemeinsam ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen“, sagt Graf weiter. Die Veranstaltung sei momentan für 400 Personen angemeldet.